Кирилл Капризов установил рекорд и вписал себя в историю НХЛ

Российский хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов набрал 37-е очко в своем первом сезоне в НХЛ, забив гол в ворота «Аризоны», рассказал сайт NEWS.ru.

Таким образом спортсмен побил рекорд Лиги, который 20 лет назад установил Мариан Габорик. Капризов забросил 18-ю шайбу в сезоне. Также с начала сезона он отдал 19 результативных передач.

Игра против «Аризоны» завершилась со счетом 5:2 в пользу «Миннесоты». Эта победа команды стала четвертой подряд. В турнирной таблице Западного дивизиона она находится на третьей строчке с 59 очками в 44 встречах.

Ранее сообщалось, что капитан юниорской сборной России по хоккею Иван Мирошниченко не попадет на чемпионат мира в США. Американский власти дали красный свет российскому спортсмену, хотя у него была виза. Причины, по которым игроку не дали въехать в Штаты, пока неизвестны. Турнир, в котором не сможет принять участие Мирошниченко, пройдет в Техасе с 27 апреля по 7 мая в Техасе.

В прошлом году Мирошниченко также столкнулся с трудностями при въезде в США. Тогда ему не дали визу.