СМИ: капитан юниорской сборной России не попал на ЧМ по хоккею из-за решения США

Капитан юниорской сборной России по хоккею Иван Мирошниченко не попадет на чемпионат мира в США. Американский власти дали красный свет российскому спортсмену, хотя у него была виза, сообщил «Чемпионат».

Причины, по которым игроку не дали въехать в Штаты, пока неизвестны. Турнир, в котором не сможет принять участие Мирошниченко, пройдет в Техасе с 27 апреля по 7 мая в Техасе. Сборная России улетит в Штаты 19 апреля.

В прошлом году Мирошниченко также столкнулся с трудностями при въезде в США. Тогда ему не дали визу. В итоге спортсмен не смог подписать контракт с хоккейным клубом одной из Североамериканских лиг. Тогда Иван ушел в ХК «Омские Ястребы». Команда является фарм-клубом «Авангарда», выступающего в Континентальной хоккейной лиге.