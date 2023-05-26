Спорт 26 мая 2023, 14:40 Казахстан проиграл Германии право принять у себя ЧМ по хоккею в 2027 году Германия примет ЧМ по хоккею в 2027 году, заявка Казахстана проиграла РИА «Новости»

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Казахстан, претендовавший на право принять у себя чемпионат мира по хоккею 2027 года, проиграл Германии. Заявка ФРГ набрала 102 голоса, а казахская — 34, сообщил «РБК Спорт». Решение о проведении турнира приняли на заседании конгресса Международной федерации хоккея в Тампере.

Матчи ЧМ пройдут в Мангейме и Дюссельдорфе. В 2024 году мировое хоккейное первенство состоится в Чехии, в 2025-м году хозяйками турнира станут Дания и Швеция, а в 2026 году — Швейцария.

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Чемпионат мира в этом году проходит в Латвии и Финляндии. Канада — Латвия и США — Германия сразятся в полуфиналах в субботу, 27 мая. Национальную команду России и сборную Белоруссии от участия в ЧМ отстранили.

Накануне, 25 мая, президент ОКР Станислав Поздняков указывал, что одной из главных задач сейчас является возвращение россиян на соревнования со своим гимном и флагом. При этом он указал, что Олимпийский комитет России выступает против того, чтобы спортсмены подписывали политические декларации, которые противоречат законодательству страны.