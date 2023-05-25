Спорт 25 мая 2023, 15:05 «Для нас это неприемлемо». В ОКР высказались о политических декларациях для спортсменов Поздняков: ОКР счел неприемлемым подписание спортсменами политических деклараций РИА «Новости»

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Подписание российскими спортсменами каких-либо деклараций или иных заявлений политического характера, которые противоречат законодательству страны, абсолютно неприемлемо. Об этом заявил в Telegram-канале президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Он уточнил, что этот вопрос в том числе поднимали 25 мая на заседании исполкома ОКР. На повестке был ряд общих актуальных задач. Главной из них Поздняков назвал восстановление справедливости.

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«[Важно] не только вернуть спортсменов на международные арены, но с флагом, гимном и остальными атрибутами команды России на Олимпийские игры», — подчеркнул он.

Глава ОКР добавил, что организация продолжит поддерживать российских спортсменов, которых незаконно и безосновательно ограничивали в участии в международных стартах на протяжении последних 15 месяцев.

Подписание спортсменами политических деклараций и заявлений, которые идут вразрез с российским законодательством, участники заседания назвали неприемлемым.

По словам Позднякова, ОКР будет вести индивидуальную работу со спортивными федерациями о недопустимости принятия любых предложений со стороны международных организаций, противоречащих Олимпийской хартии.