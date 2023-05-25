25 мая 2023, 15:05
«Для нас это неприемлемо». В ОКР высказались о политических декларациях для спортсменов
Поздняков: ОКР счел неприемлемым подписание спортсменами политических деклараций
Подписание российскими спортсменами каких-либо деклараций или иных заявлений политического характера, которые противоречат законодательству страны, абсолютно неприемлемо. Об этом заявил в Telegram-канале президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
Он уточнил, что этот вопрос в том числе поднимали 25 мая на заседании исполкома ОКР. На повестке был ряд общих актуальных задач. Главной из них Поздняков назвал восстановление справедливости.
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«[Важно] не только вернуть спортсменов на международные арены, но с флагом, гимном и остальными атрибутами команды России на Олимпийские игры», — подчеркнул он.
Глава ОКР добавил, что организация продолжит поддерживать российских спортсменов, которых незаконно и безосновательно ограничивали в участии в международных стартах на протяжении последних 15 месяцев.
Подписание спортсменами политических деклараций и заявлений, которые идут вразрез с российским законодательством, участники заседания назвали неприемлемым.
По словам Позднякова, ОКР будет вести индивидуальную работу со спортивными федерациями о недопустимости принятия любых предложений со стороны международных организаций, противоречащих Олимпийской хартии.
Спортсмены
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