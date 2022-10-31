Катар решил усилить меры безопасности перед ЧМ-2022 по футболу | 360°

Спорт 31 октября 2022, 02:16 Катар решил усилить меры безопасности перед ЧМ-2022 по футболу SABC News: Катар решил усилить меры безопасности перед ЧМ-2022 по футболу Unsplash

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Власти Катара решили усилить меры безопасности в преддверии Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил телеканал SABC News.

По информации журналистов, на территории восьми стадионов страны разместили 15 тысяч камер видеонаблюдения. Система соединена с единым центром управления. За ситуацией на стадионах будут наблюдать в режиме реального времени.

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«Любые потенциальные проблемы, такие как переполненность или наличие толпы, будут решаться дистанционно», — отметил телеканал.

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Чтобы компенсировать нехватку сил, Катар также подписал соглашения о сотрудничестве в области безопасности с Пакистаном и Турцией. Во время Чемпионата мира эти страны направят вооруженные силы в Катар, чтобы помочь создать стране международные силы безопасности. Также среди тысяч силовиков будут присутствовать кенийцы.

Ранее власти Катара установили правила поведения для болельщиков. Они запретил фанатам распивать алкоголь, заниматься пропагандой ЛГБТ, нецензурно выражаться и показывать открытые части женского тела. Чемпионат мира по футболу стартует в Катаре 20 ноября.