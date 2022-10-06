Катар запретил ЛГБТ, ругань и свидания для болельщиков ЧМ-2022 | 360°

Спорт 06 октября 2022, 17:47 Поделиться Telegram

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Viber Катар запретил ЛГБТ, ругань и свидания для болельщиков ЧМ-2022 Катар запретил болельщикам на ЧМ-2022 ругаться, ходить на свидания и громко слушать музыку freepik

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Власти Катара, где 20 ноября стартует чемпионат мира по футболу, установили правила поведения для болельщиков. В числе запретов — алкоголь, пропаганда ЛГБТ, демонстрация открытых частей женского тела и ругательства.

Гостям Катара также запретили проявлять неуважение к мечетям, слушать громкую музыку и ходить на свидания. Болельщикам напомнили, что в стране нельзя фотографировать людей без их разрешения.

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Ранее шесть французских городов объявили бойкот грядущему первенству планеты, сообщило издание Ge.globo. Власти муниципалитетов отказались предоставлять экраны и организовывать трансляции матчей в знак протеста против Катара. Во Франции посчитали, что власти этой страны нарушают права человека.

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Менеджер Датского футбольного союза по связям с общественностью Якоб Хойер заявил, что игроки национальной сборной отправятся в Катар без членов своих семей, сообщил «Чемпионат». Чиновник отметил, что футболисты не хотят способствовать «генерации прибыли» этой страны.

Летом стали известны все участники первенства планеты. Сборная Катара попала в группу А, где ее соперниками станут команды Эквадора, Сенегала и Нидерландов.

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