Касильяс ушел из футбола после инсульта

Футболист и легендарный вратарь сборной Испании Икер Касильяс завершил карьеру спортсмена после того, как пережил инфаркт в мае прошлого года.

Как написал портал Goal.com, это подтвердил и Жорже Нуно Пинто да Кошта, президент португальского клуба «Порту», за которого играл Икер Касильяс.

По информации издания, футболист больше не будет выходить на поле, но он собирается баллотироваться на пост главы Королевской испанской футбольной федерации.

У Касильяса случился сердечный приступ 1 мая 2019 года прямо на тренировке «Порту» на базе в Оливале. Испанца сразу госпитализировали. В клинике вратаря прооперировали, после чего врачи сказали Касильясу, что он теперь не сможет продолжить футбольную карьеру.

Касильяс долгое время играл за мадридский «Реал», который при нем пять раз выигрывал чемпионат Испании, трижды — Лигу чемпионов и дважды — Суперкубок УЕФА. Во время его пребывания в сборной Испании, команда становилась несколько раз чемпионом мира.