Спорт 03 декабря 2023, 17:22 Карпин жестко высказался о решении провести матч ЦСКА — «Ростов» во время снегопада Тренер Карпин назвал матч ЦСКА — «Ростов» при снегопаде «убийством футбола» РИА «Новости»

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Решение провести матч между ЦСКА и «Ростовом» приняли люди, которые хотят «убить футбол». Сильный снегопад является серьезной причиной для переноса игры. Об этом «Матч ТВ» заявил главный тренер ростовчан Валерий Карпин.

«Я до игры все сказал. Не знаю, кто принимал решение, но надо быть дебилом, чтобы принимать решение тут играть», — отметил он.

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Тренер добавил, что ранее специально приняли переход на систему «осень-весна», позволяющий избежать непогоды. Он напомнил, что решение о матче ЦСКА — «Ростов» даже не согласовали с ним.

«Спросите его (судью — прим. ред.), о чем он вообще думал. <…> Это убийство футбола. У нас в России футбол и так себе, честно говоря», — признался Карпин.

Ранее полузащитник «Ростова» Даниил Уткин прокомментировал матч на заснеженном поле. По его словам, из-за снегопада резко ухудшилась видимость, что сильно мешало во время игры. Он заявил, что такие состязания — это «не футбол».