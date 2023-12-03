Спорт 03 декабря 2023, 17:01 «Это не футбол». Полузащитник «Ростова» Уткин — о матче против ЦСКА в снегопад Полузащитник «Ростова» Уткин — о матче с ЦСКА под снегом: это не футбол РИА «Новости»

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Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин в беседе с «Матч ТВ» отметил, что игра против ЦСКА в снегопад — «не футбол». Он пожаловался на то, что ему в глаза летит снег.

«Я считаю, это не футбол, все. <…> Снег в глаза летит, я ничего не вижу в принципе», — заявил футболист в перерыве после первого тайма 17-го тура МИР РПЛ.

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Пока ЦСКА обыгрывает «Ростов» со счетом 1:0. Игра в Москве состоялась и началась в запланированное время, несмотря на непогоду. Нападающий ЦСКА реализовал пенальти на четвертой минуте.

На вопрос журналиста о том, чего не хватило «Ростову», чтобы забить мяч в ворота, Уткин ответил: «Не знаю, не видел», пояснив, что ему мешал снег. Исправить ситуацию, по его мнению, можно, если «забить гол и дальше играть», хотя «игрой это тяжело назвать».

Ранее главный тренер ростовского клуба Валерий Карпин назвал состязания с ЦСКА в сильный снегопад «бессмысленной» и пояснил, что в этих условиях они неминуемо превратятся в игру «бей-беги».