Карпин вместе со сборной спел песню «Валера, Валера» после победы над Словенией

Футболисты сборной России вместе с главным тренером Валерием Карпиным спели песню «Валера, Валера» в раздевалке после победы в матче над Словенией. При этом Карпин просил никуда это не выкладывать, но видео все равно попало в Сеть.

В матче отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года россияне обыграли словенскую сборную со счетом 2:1. Отличились Игорь Дивеев и Георгий Джикия. Его гол оказался особенно эффектным, потому что он смог поразить ворота ударом через себя в падении.

После победы все игроки были очень довольны, в раздевалке кто-то включил песню «Валера, Валера». Все начали смеяться и подпевать. Карпин тоже пел, но попросил снимавшего происходящее на телефон никуда не постить видео. Однако позже ролик появился и в официальном Telegram-канале сборной России.

«Данная публикация согласована с главным тренером. Динамики на максимум», — говорилось в описании к записи.

Сейчас Россия с 19 очками возглавляет таблицу группы Н. Сборная Хорватии с 17 очками находится на второй строчке, куда она опустилась после ничьей со Словакией (2:2).

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что контракт с Карпиным будет продлен в связи с гарантированным вторым местом в группе отборочного турнира чемпионата мира.