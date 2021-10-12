РФС продлит контракт с тренером сборной России по футболу Карпиным

В Российском футбольном союзе объявили о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Валерием Карпиным. Решение озвучили после победы россиян над командой Словении.

Президент РФС Александр Дюков заметил, что сборная гарантировано получила второе место в группе отборочного тура чемпионата мира. Его слова привел ТАСС.

«Да, если мы будем играть в стыках, то уже как минимум [гарантировал продление контракта]», — подчеркнул глава организации.

Он добавил, что лучшим итогом будет выход на чемпионат мира.

Российская сборная 11 октября обыграла Словению со счетом 2:1. Команда гарантировала себе участие в стыковых матчах отборочного тура ЧМ-2022 и возглавила турнирную таблицу группы H с 19 очками. У Хорватии, которая расположилась на второй строчке — 17 очков. Далее идут Словакия, Словения, Мальта и Кипр.

Победители групп выйдут в финальную часть чемпионата, вторые команды встретятся в стыковых матчах.