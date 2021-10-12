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    12 октября 2021, 00:46

    РФС продлит контракт с тренером сборной России по футболу Карпиным

    Президент РФС Дюков: контракт с Карпиным продлят по итогам отборочных матчей на ЧМ

    Александра Ломейко

    В Российском футбольном союзе объявили о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Валерием Карпиным. Решение озвучили после победы россиян над командой Словении.

    Президент РФС Александр Дюков заметил, что сборная гарантировано получила второе место в группе отборочного тура чемпионата мира. Его слова привел ТАСС.

    «Да, если мы будем играть в стыках, то уже как минимум [гарантировал продление контракта]», — подчеркнул глава организации.

    Он добавил, что лучшим итогом будет выход на чемпионат мира.

    Российская сборная 11 октября обыграла Словению со счетом 2:1. Команда гарантировала себе участие в стыковых матчах отборочного тура ЧМ-2022 и возглавила турнирную таблицу группы H с 19 очками. У Хорватии, которая расположилась на второй строчке — 17 очков. Далее идут Словакия, Словения, Мальта и Кипр.

    Победители групп выйдут в финальную часть чемпионата, вторые команды встретятся в стыковых матчах.