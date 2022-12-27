Спорт 27 декабря 2022, 12:23 РФС проведет голосование о выходе из УЕФА в конце года РФС перенес голосование по поводу возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола freepik

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Российский футбольный союз (РФС) вновь перенес голосование по поводу выхода из УЕФА и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

Заседание исполнительного комитета по вопросу перехода в AFC должно было состояться сегодня, 27 декабря. Однако голосование перенесли на конец года.

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«Перенос связан с необходимостью проведения дополнительных консультаций, связанных с потенциальным переходом России в AFC. Планируется, что голосование пройдет до 31 декабря 2022 года», — сообщили в РФС.

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На фоне антироссийских санкций УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Из-за этого сборная России по футболу не приняла участие в квалификационном турнире чемпионата мира в Катаре. Также российские футболисты не сыграют на чемпионате Европы — 2024, который пройдет в Германии.