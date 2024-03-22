22 марта 2024, 11:22
Карпин пожалел об удалении сербского игрока в матче с Россией
Карпин высказался о разгромной победе сборной России над Сербией
С точки зрения получения информации было бы лучше, если бы сербского футболиста Милана Гаича не удалили с поля в товарищеском матче с Россией. Такое мнение озвучил главный тренер российской сборной Валерий Карпин на пресс-конференции по итогам встречи.
Карпин признался, что ему не понравилось окончание первого тайма, поскольку после удаления сербского игрока и счета 2:0 российские футболисты в большинстве своем расслабились. По словам тренера, для него было бы лучше, если бы соперники играли в полном составе.
Реклама
«Возможно, с точки зрения результата могло быть и хуже, но с точки зрения получения информации было бы интереснее сыграть с таким соперником и проверить свои силы», — объяснил Карпин.
Он добавил, что получить информацию не удалось, но в результате все счастливы и довольны итогом игры.
Тренер отказался персонально выделять кого-то из игроков. Больше всего Карпину, с его слов, понравились настрой и желание футболистов.
Товарищеский матч между сборными России и Сербии состоялся в Москве 21 марта. Встреча завершилась с разгромным счетом 4:0 в пользу хозяев поля.
Спортсмены
Футбол
Сербия
Россия
Реклама
Реклама