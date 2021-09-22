Карпин прокомментировал отказ Дзюбы от участия в национальной сборной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что провел телефонный разговор с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой. Каприн в разговоре с «Матч ТВ» прокомментировал то, что игрок отказался от участия в национальной сборной на октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

«Я связался с ним и спросил, готов ли он играть за сборную. Он ответил, что еще не готов, что ему еще надо набирать форму, что он решил в данный момент сосредоточиться на „Зените“», — сказал тренер.

Карпин добавил, что не ему отвечать на вопрос, странно ли такое решение со стороны Дзюбы. Он только напомнил, что изначально в августе футболист говорил, что в любой момент не против выступить за российскую сборную.

Форвард «Зенита» и сейчас подчеркнул, что он не приостановил свою карьеру в сборной. Карпин, в свою очередь, добавил, что дорога в национальную команду для Дзюбы не будет закрыта.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Дзюба выступил достойно. Он принял участие в восьми играх, в одной из которых — с казанским «Рубином» — отметился дублем.