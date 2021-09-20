«Зенит» обыграл «Рубин» со счетом 3:1 благодаря дублю Дзюбы

Футболисты петербургского «Зенита» выиграли у казанского «Рубина» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Победа удалась благодаря дублю Артема Дзюбы.

Игра, которая прошла в понедельник в Казани, завершилась со счетом 3:1 в пользу петербургского клуба. Для автора дубля Артема Дзюбы два гола в этом матче стали первыми с начала текущего сезона.

Еще один матч в ворота соперника отправил Дмитрий Чистяков, отличился также Клаудиньо — для него это первый мяч с начала работы в клубе.

Матч в Казани отметился также удалением тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого. Он крайне эмоционально реагировал на происходящее на стадионе, за что получил две желтые карточки.

На данный момент петербургский «Зенит», у которого в активе 20 очков, лидирует в турнирной таблице. На четыре балла от него отстает московское «Динамо», с которым вторую строчку делит столичный «Локомотив». «Рубин» при этом расположился гораздо ниже, в его активе только 14 очков, команда находится на пятой позиции в общем зачете.