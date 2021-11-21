Карпин останется главным тренером сборной России до стыковых матчей ЧМ-2022

Валерий Карпин заявил, что останется главным тренером сборной России по футболу в стыковых мачтах на чемпионат мира-2022. Стыки состоятся в марте следующего года. Карпин в прямом эфире поделился, что уже подготовил план, которого будет придерживаться национальная команда на подготовке к отбору в ЧМ-2022.

Свои комментарии Валерий Карпин дал в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу». Он сказал, что конкретных методов и ключей, которые помогут в корне изменить ситуацию до стыков, — нет, но есть вполне продуманные идеи.

«План не футбольный, мы будем собираться, встречаться, я буду разговаривать с одним, со вторым, группами. Три месяца собираюсь провести в разговорах с футболистами. К психологам обращаться не будем. Все буду делать сам: когда-то один, когда-то с помощниками. После отпуска надо будет начать», — сказал Карпин.

После поражения от сборной Хорватии (0:1) в отборочном матче на ЧМ-2022 российская сборная не завоевала прямую путевку на чемпионат. Теперь ей придется бороться за право участия в финале на стыковых матчах. Контракт Валерия Карпина изначально был рассчитан до конца 2021 года, но теперь его продлили до марта 2022 года