Сборная России проиграла хорватам и не смогла напрямую отобраться на ЧМ-2022

Сборная России проиграла хорватам со счетом 0:1. Единственный гол в свои ворота забил защитник Федор Кудряшов. Таким образом, подопечным Валерия Карпина не удалось отобраться на ЧМ-2022 по футболу напрямую.

Теперь команду ждут два стыковых матча весной. Хорватия, которая до этого матча была на втором месте в группе, заработала 23 очка и отобралась на ЧМ.

В стыковые матчи попадают десять сборных, которые заняли второе место в отборочном турнире, а также две лучшие сборные из Лиги наций. Они должны будут отыграть шесть полуфиналов 24 и 25 марта. Шесть победителей 28 и 29 марта сыграют за право попасть на ЧМ.

Мировое первенство будет проходить в Катаре с 21 ноября по 18 декабря в 2022 году. Участницами станут 32 команды. Жеребьевка финальной части состоится пройдет в апреле.