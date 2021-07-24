СМИ узнали зарплату тренерского штаба Карпина в сборной России

Новым главным тренером сборной России по футболу стал Валерий Карпин. По контракту его штаб заработает 700 тысяч евро, сообщил РБК со ссылкой на источники в Российском футбольном союзе (РФС).

По словам собеседника издания, ни с одним из кандидатов РФС не вел никаких торгов. Штаб согласился на предложенные условия.

«На весь штаб согласно контракту они заработают менее 700 тысяч евро на всех. При этом предусмотрены бонусы за достижение турнирных целей», — заявил один из источников.

Согласно данным РБК, в тренерский штаб войдет Виктор Онопко, а также Николай Писарев, Виталий Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба. Второй собеседник издания подтвердил информацию. Он отметил, что если сборная России попадет на чемпионат мира в Катаре, то зарплата вырастет до 1,3 миллиона евро.

Ранее РФС сообщил, что Валерий Карпин стал новым главным тренером сборной России по футболу. Предшественником Карпина был Станислав Черчесов, чья зарплата составляла 2,5 миллиона евро в год. Контракт с новым тренером рассчитан до 31 декабря 2021 года.