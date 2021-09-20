Дзюба и Глушаков вошли в состав сборной России на октябрьские матчи

Артема Дзюбу и Дениса Глушакова включили в состав национальной сборной России на октябрьские матчи отбора к чемпионату мира 2022 года. Расширенный состав команды анонсировали накануне в пресс-службе сборной, написал ТАСС.

В сентябрьских матчах против Хорватии, Кипра и Мальты нападающий петербургского «Зенита» и полузащитник подмосковных «Химок» заявлены не были. Сейчас главный тренер сборной России занял Валерий Карпин пересмотрел свое решение и включил футболистов в предстоящие игры.

В ближайшее время сборной России предстоит встретиться с командой Словакии. Игра назначена на 8 октября в Казани. Затем национальная сборная сыграет против Словении в Мариборе 11 октября.

Ранее, действующий наставник Валерий Карпин в интервью подтвердил, что у него конфликт с Артемом Дзюбой. При этом он подчеркивал, что для футболиста дорога в сборную страны не закрыта. Игрок вернется в национальную команду, как только наберет форму.