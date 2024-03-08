Спорт 08 марта 2024, 17:31 Карлос Сайнс пропустит Гран-при «Формулы-1» из-за аппендицита РИА «Новости»

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Испанский пилот Ferrari Карлос Сайнс-младший не будет участвовать в Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1». В официальном аккаунте итальянской команды в соцсети X указано, что мужчине предстоит операция по удалению аппендицита.

«У Карлоса Сайнса диагностирован аппендицит, ему потребуется операция», — передали в команде.

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Спортсмена заменит резервный пилот Оливер Берман.

Сайнс почувствовал себя плохо перед Гран-при. Ему пришлось уйти с мероприятия в Джидде и вернуться в отель.

Карлос Сайнс — 29-летний потомственный испанский автогонщик, сын двукратного чемпиона мира по ралли Карлоса Сайнса. Сейчас мужчина является действующим пилотом Ferrari в «Формуле-1». До этого он состоял в командах McLaren, Renault, Toro Rosso.

В ноябре Карлос Сайнс занял второе место в квалификации Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1». Заезд проходил на городской трассе.