Спорт 18 ноября 2023, 13:34 Гонщик Леклер выиграл квалификацию Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1» Пилот «Феррари» Леклер победил в квалификации Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1» Andreja Cencic/Keystone Press Agency

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Монегаск Шарль Леклер из команды «Феррари» стал лучшим в квалификации Гран-при Лас-Вегаса — 22-го этапа чемпионата «Формулы-1». Лучший круг пилота составил одну минуту 32,726 секунды.

Второе место занял Карлос Сайнс, тоже из команды «Феррари», а третье — Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Заезд проходил на городской трассе. Для Шарля Леклера поул стал 23-м в карьере и пятым в этом сезоне, сообщил сайт motorsport.com.

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Шарль Леклер — 26-летний автогонщик из Монако. В состав Гоночной академии «Феррари» он вошел еще в 2016 году, через два года успешно дебютировал в «Формуле-1», а в 2022 году он стал вице-чемпионом сезона. Леклера называют умелым гонщиком, который почти не допускает ошибок и грамотно атакует соперников.

Ранее Леклер занял третье место в Гран-при Мексики. Гонка прошла на автодроме имени братьев Родригес.