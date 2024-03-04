Спорт 04 марта 2024, 09:41 Капризов оформил хет-трик в матче с «Сан-Хосе» «Миннесота» одержала победу над «Сан-Хосе» в НХЛ благодаря хет-трику Капризова Yevgeny Philippov/Global Look Press

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Нападающий Кирилл Капризов оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Благодаря трем шайбам российского хоккеиста команда «Миннесота Уайлд» обыграла «Сан-Хосе Шаркс».

Встреча прошла в Сент-Поле. Матч завершился со счетом 4:3 в пользу «Миннесоты Уайлд». Капризов оформил хет-трик, забив на 28, 43 и 57-й минутах. Российского нападающего признали первой звездой матча. Также шайбу забросил Фредерик Годро. У гостей отличились Микаэль Гранлунд, Нико Штурм и Энтони Даклер.

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Это не первый хет-трик Капризова в НХЛ. В сезоне 2023/2024 он стал третьим. Всего в карьере в НХЛ россиянин оформил пять хет-триков.

В конце февраля Кирилл Капризов также отличился. В матче с «Ванкувером» он забросил три шайбы и сделал три голевые передачи. Всего за встречу нападающий «Миннесоты» набрал шесть очков, а встреча завершилась победой клуба со счетом 10:7.