Капитан канадцев извинился за неуважение гимна России

«Как лидер этой команды я пытался проанализировать прошедший матч и понять, что нам нужно изменить в своей игре. Поэтому во время гимна я был потерян», — сказал Хэйтон. Капитан канадской сборной добавил, что российские хоккеисты провели великолепную игру, и его «ошибка не должна умалять их заслуг».

Федерация хоккея Канады также принесла извинения.

После поражения от российской команды на МЧМ капитан сборной Канады Барретт Хэйтон проявил неуважение к гимну России — хоккеист не снял шлем во время его звучания. После этого российские спортсмены отказались жать ему руку.

Сборная России разгромила команду Канады в матче группового этапа молодежного чемпионата мира в Чехии. Встреча завершилась со счетом 6:0. Этот результат стал самым крупным в истории выступлений сборных СССР/России на молодежных мировых первенствах в матчах против Канады.

Следующий матч российская команда проведет против сборной США в воскресенье, 29 декабря.