    29 декабря 2019, 05:54

    Капитан канадцев извинился за неуважение гимна России

    Валерия Шафирко

    Капитан сборной Канады Барретт Хэйтон принес извинения за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча группового этапа МЧМ. Информация об этом была опубликована в Twitter-аккаунте Hockey Canada.

    «Как лидер этой команды я пытался проанализировать прошедший матч и понять, что нам нужно изменить в своей игре. Поэтому во время гимна я был потерян», — сказал Хэйтон. Капитан канадской сборной добавил, что российские хоккеисты провели великолепную игру, и его «ошибка не должна умалять их заслуг».

    Федерация хоккея Канады также принесла извинения.

    После поражения от российской команды на МЧМ капитан сборной Канады Барретт Хэйтон проявил неуважение к гимну России — хоккеист не снял шлем во время его звучания. После этого российские спортсмены отказались жать ему руку.

    Сборная России разгромила команду Канады в матче группового этапа молодежного чемпионата мира в Чехии. Встреча завершилась со счетом 6:0. Этот результат стал самым крупным в истории выступлений сборных СССР/России на молодежных мировых первенствах в матчах против Канады.

    Следующий матч российская команда проведет против сборной США в воскресенье, 29 декабря.