Сборная России по хоккею разгромила Канаду на молодежном ЧМ

Хоккеисты российской сборной разгромили команду Канады в матче группового этапа молодежного чемпионата мира в Чехии. Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу россиян.

Этот счет стал самым крупным в истории выступлений сборных СССР/России на молодежных мировых первенствах в матчах против Канады.

В составе российской команды шайбами отметились Александр Хованов на второй минуте игры, Павел Дорофеев — на 11-й, Никита Ртищев отправил шайбу в ворота соперника на 14-й минуте встрече, Никита Александров — на 23-й, Егор Соколов и Григорий Денисенко принесли еще две шайбы на 34-й и 37-й минутах соответственно. «Сухой» матч провел голкипер Амир Мифтахов. Первый и второй периоды российская команда выиграла с одинаковым счетом — 3:0.

В первом матче на чемпионате мира подопечные Валерия Брагина потерпели поражение от команды Чехии. Встреча завершилась со счетом 4:3. Следующий матч сборная России проведет против американской команды в воскресенье, 29 декабря.