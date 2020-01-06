Канделаки ответила на критику «Матч ТВ» из-за запутавшей зрителей трансляции

Тина Канделаки ответила на обвинения в манипуляции зрителями. Критика посыпалась на «Матч ТВ» из-за того, что канал показал финал молодежного чемпионата мира по хоккею 2011 года между Россией и Канадой. В это же время шел прямой эфир матча тех же соперников на Первом канале, что запутало зрителей.

«Что же до путаницы в головах некоторых людей, скажу: прогноз погоды по телевизору не отменяет необходимости посмотреть в окно перед выходом из дома. Если вы промокли, это не значит, что кто-то вами манипулирует», — написала Канделаки в Telegram-канале.

Ранее один из Теlеgrаm-каналов обвинил генпродюсера в подмене данных и манипуляции. На это Канделаки заявила, что использование ее имени для кликбейта это и есть манипуляция.

«Если же это заявка на руководство моим предвыборным штабом, то добро пожаловать, конечно. С годом и компанией я не определилась, но это же не помеха для настоящих профессионалов», — отметила она.

Молодежная сборная России по хоккею 5 января играла против команды из Канады. Матч финала чемпионата мира закончился со счетом 4:3 в пользу Канады. Трансляцию встречи вел Первый канал, а в эфире «Матч ТВ» в то же время показывали финальную игру тех же команд, но 2011 года. Многие болельщики не заметили разницу и праздновали победу россиян, которые на самом деле проиграли.