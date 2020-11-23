Канделаки назвала блестящей победу теннисиста Медведева на итоговом турнире

Тина Канделаки прокомментировала победу теннисиста Даниила Медведева на итоговом турнире ATP. Телеведущая считает игру спортсмена блестящей.

По ее мнению, фанаты тенниса по всему миру давно ждали спортсмена, который смог бы потеснить уже существующих игроков. Канделаки напомнила, что в этом году Медведев выиграл подряд десять матчей. Среди них победы над сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем.

«Блестящая концовка очень сложного теннисного сезона!» — резюмировала ведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» в своем посте в Telegram.

По ее словам, Даниил стал первым, «кто широко открыл дверь в комнату с тремя великими чемпионами». Третьим в рейтинге АТР после Джоковича и Надаля считается Доминик Тим, которого Медведев обыграл в финальном матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Счет составил 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу россиянина.

Медведев оказался вторым представителем России после Николая Давыденко, кто выиграл престижный турнир. Давыденко стал лучшим в 2009 году.