Канделаки назвала блестящей победу теннисиста Медведева на итоговом турнире
По ее мнению, фанаты тенниса по всему миру давно ждали спортсмена, который смог бы потеснить уже существующих игроков. Канделаки напомнила, что в этом году Медведев выиграл подряд десять матчей. Среди них победы над сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем.
«Блестящая концовка очень сложного теннисного сезона!» — резюмировала ведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» в своем посте в Telegram.
По ее словам, Даниил стал первым, «кто широко открыл дверь в комнату с тремя великими чемпионами». Третьим в рейтинге АТР после Джоковича и Надаля считается Доминик Тим, которого Медведев обыграл в финальном матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Счет составил 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу россиянина.
Медведев оказался вторым представителем России после Николая Давыденко, кто выиграл престижный турнир. Давыденко стал лучшим в 2009 году.