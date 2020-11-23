Даниил Медведев победил в итоговом турнире ATP. Видео

Россиянин Даниил Медведев победил австрийского теннисиста Доминика Тима и выиграл финальный матч Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Итоговый счет трех партий — 4:6, 7:6, 6:4. Медведев обыграл три лучшие ракетки мира и вышел к победе без поражений.

По данным РБК, россиянин одержали в турнире четыре победы. Его последний соперник победил в трех играх, уступив только Андрею Рублеву.

Даниил Медведев считался четвертой ракеткой мира. Лучшим результатов 24-летнего теннисиста был выход в финал Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в 2019 году. Россиянин тогда проиграл испанцу Рафаэлю Надалю, которого победил 22 ноября.

Последний раз победить в главном теннисном турнире года удавалось Николаю Давыденко в 2009 году.