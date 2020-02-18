Канадский хоккеист переехал в Россию и начал пить от депрессии

По словам спортсмена, Россия показалась ему другим миром в 2009 году, когда он перешел играть в клуб «Витязь» — миром с вечно плохой погодой. Он считает, что командой руководил мафиози.

«Эти полтора года один из самых депрессивных моментов в моей жизни. Должно было случиться чудо, чтобы человек на улице там улыбался. Я тогда начал постоянно пить водку, чтобы забыться», — рассказал Сагдэн.

Хоккеист начал свою спортивную карьеру в 1995 году. До 2009 года он выступал в низших лигах североамериканского хоккея. В конце 2009 года спортсмен подписал контракт с чеховским «Витязем». Из-за постоянных дисквалификаций Сагдэн сыграл лишь 19 матчей, и в 2011 году контракт с ним расторгли.

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