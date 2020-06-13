«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии

Матч между «Ювентусом» и «Миланом» закончился ничьей. Таким образом туринский клуб вышел в финал Кубка Италии.

Матч второго полуфинала завершился счетом 0:0. Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду на 16-й минуте попал в штангу, так и не сумев реализовать пенальти.

Поскольку первый поединок завершился со счетом 1:1, уточнила «Газета.ru», правило выездного гола позволило «Ювентусу» выйти в финал турнира.

Главным соперником туринцев за первое место станет победитель матча «Интер» — «Наполи». Эта игра назначена на 13 июня.

Ранее российский футболист Александр Кокорин рассказал, что хотел бы переехать в Европу для будущей карьеры. Нападающий «Зенита» и выступающий на правах аренды за «Сочи» Кокорин рассказал, что продлил контракт петербургским клубом до 30 июля. После его завершения он станет «свободным агентом».