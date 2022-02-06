Яркие эмоции Вяльбе показали после победы Большунова в скиатлоне. Видео

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ярко отреагировала на победу лыжника Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Ее эмоции в своем Telegram-канале показал Олимпийский комитет России.

Вяльбе наблюдала за гонкой в салоне самолета, она прилетит в Пекин лишь вечером 6 февраля.

Большунов принес сборной России первое золото на Олимпиаде. Это первая медаль высшей пробы для страны в скиатлоне в рамках программы зимних Олимпиад с 2014 года.

Второе место занял также россиянин Денис Спицов, бронзу взял финн Ййво Нисканен.

Ранее хоккейная женская сборная России с разгромным счетом 0:5 проиграла соперницам из США.

Также фигуристка Камила Валиева в короткой программе на командном турнире заняла первое место, а россиянин Марк Кондратюк показал второй результат в произвольном прокате.

Пока в активе российской команды четыре медали: одна золотая, две серебряные и одна бронзовая, по их количеству россияне лидируют в общем зачете.

Олимпийские игры в Пекине — 2022 начались 4 февраля и продолжатся до 20 февраля.