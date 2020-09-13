Японка Наоми Осака выиграла US Open

Японская теннисистка Наоми Осака стала победительницей US Open, обыграв Викторию Азаренко из Белоруссии. Финальный матч завершился со счетом 1:6, 6:3, 6:3.

Встреча длилась менее двух часов. Для 22-летней Осаки это третья победа на турнире Большого шлема. В 2018 году она уже выигрывала Открытый чемпионат США (US Open), в следующем году победила на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Всего японка одержала победу в шести турнирах, проходивших под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).

Для 31-летней Азаренко это третий финал US Open, в шаге от победы на чемпионате она была также в 2012 и 2013 годах. Кроме того, она дважды выигрывала Australian Open и три раза доходила до финала этого первенства. Всего Азаренко победила в 29 турнирах WTA, из них 21 в одиночном разряде. В финал US Open 2020 года белорусская теннисистка вышла, обыграв американку Серену Уильямс.

11 сентября прошел женский финал US Open в парном разряде. Победительницами стали россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд. Они обыграли Николь Мелихар из США и Сюй Ифань из Китая.

В мужском одиночном финале 13 сентября встретятся австриец Доминик Тим и немецкий теннисист Александр Зверев. Россиянин Даниил Медведев проиграл в полуфинале Тиму.