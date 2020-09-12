Теннисист Медведев не вышел в финал US Open

Россиянин Даниил Медведев не смог выйти в финал Открытого чемпионата США по теннису. Он проиграл австрийцу Доминику Тиму в полуфинале.

Матч завершился со счетом со счетом 6:2, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5). Преимущество оказалось на стороне 27-летнего австрийца.

В финале Открытого чемпионата США встретятся Доминик Тим и немецкий теннисист Александр Зверев. Ранее представитель Германии обыграл в полуфинале испанца Пабло Карреньо-Бусту.

В прошлом году Даниил Медведев дошел до финала Открытого чемпионата США и встретился с испанцем Рафаэлем Надалем. Тогда россиянин проиграл спортсмену в пяти сетах. Для Медведева выход в финал US Open — пока главное достижение в карьере. В четвертьфинале чемпионата в этом году он обыграл соотечественника Андрея Рублева. Медведев одержал победу в трех сетах. Матч между россиянами продолжался два с половиной часа.

Действующий чемпион Рафаэль Надаль отказался от участия в US Open в этом году из-за пандемии коронавируса.