«Я не сдамся»: Эриксен рассказал о своем самочувствии после остановки сердца

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание на чемпионате Европы. Сейчас он лежит в больнице и чувствует себя уже лучше. Слова полузащитника привел в Twitter журналист Фабрицио Романо.

«Спасибо, я не сдамся. Сейчас я чувствую себя лучше, но я хочу понять, что произошло. Хочу поблагодарить всех за то, что вы сделали для меня», — сказал Эриксен.

Ранее главный тренер датчан Каспер Юлманд рассказал, что после прихода в сознание футболист стал говорить о своей команде. Наставник команды назвал спортсмена большим игроком и личностью.

Кристиан Эриксен сознание на 42-й минуте матча первого тура группового этапа Евро-2020. К нему сразу же подбежали другие игроки, которые стали звать медиков. Врачи провели реанимационные мероприятия и отправили футболиста в больницу для оказания помощи.

По словам Юлманда, Эриксен во время игры пережил остановку сердца. Медикам пришлось делать непрямой массаж сердечной мышцы. Во время госпитализации спортсмен находился в сознании.

Матч сборной Дании и команды из Финляндии сначала прервали. Спустя несколько часов игру возобновили. Встреча завершилась победой финнов.