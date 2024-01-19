Спорт 19 января 2024, 14:04 ФК «Краснодар» продлил контракт с вратарем Сафоновым

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Руководство ФК «Краснодар» объявило о решении продлить контракт с 24-летним вратарем Матвеем Сафоновым. Об этом сообщил проект сайта kp.ru «Спорт», ссылаясь на пресс-службу команды.

Новый договор действителен до 31 января 2029 года. Срок предыдущего соглашения должен был истечь 31 декабря 2025-го.

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Известно, что интерес к футболисту проявлял петербургский «Зенит». Кроме того, за голкипером следили клубы из Европы.