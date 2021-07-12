Итальянские футболисты порезали сетку ворот на «Уэмбли» на сувениры
Футболисты сборной Италии порезали сетку ворот на лондонском стадионе «Уэмбли» на сувениры. Они сделали это после того, как одержали победу над Англией в финале чемпионата Европы. Информация появилась в Twitter итальянской национальной команды.
Сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу, обыграв в финале Евро-2020 команду Англии.
Основное и дополнительное время матча закончились со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались итальянцы. Они победили со счетом 3:2. После окончания матча вратарь итальянской сборной Джанлуиджи Доннарумма был признан лучшим игроком чемпионата Европы по футболу.
Болельщики громко праздновали победу футболистов, выкладывая разные видео в социальные сети. В некоторых городах во время матча на улице был уже день. Особое веселье царило в фан-зонах, где все пели, обнимались и размахивали флагами Италии. Итальянские болельщики еще не один день будут гудеть в пабах и барах, отмечая победу национальной сборной.