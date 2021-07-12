Крики, танцы и безудержное веселье. Как итальянцы празднуют победу сборной на Евро-2020

Сборная Италии стала победителем чемпионата Европы. Финальная игра против англичан закончилась со счетом 1:1. В серии пенальти итальянцам удалось обыграть соперников. Теперь болельщики по всему миру празднуют долгожданную победу. Многие уже успели поделиться своей радостью в соцсетях.

Финал Евро-2020 проходил в ночь на 12 июля на лондонском стадионе «Уэмбли». На игру сборных Италии и Англии пришли посмотреть 67 173 фаната.

Счет удалось открыть уже на второй минуте встречи защитнику англичан Люку Шоу. Этот гол стал самым быстрым в истории финалов мирового первенства. Во втором тайме на 67-й минуте счет сравнял итальянский футболист. Леонардо Бонуччи отправил мяч в ворота с близкого расстояния после подачи с углового.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Победителя смогли определить только по результатам серии пенальти. В сборной Италии не забили Андреа Белотти и Жоржиньо, а у англичан — Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. В итоге кубок вручили итальянским футболистам.

Сразу же после завершения игры пользователи стали обсуждать победу в соцсетях. Болельщики поздравляли сборную Италии с победой, а затем начали появляться и видео. Здесь один из фанатов заснял радость людей, собравшихся на площади одного из городов. Фанаты кричали, размахивая флагами и фаерами.

Кто-то смотрел финал чемпионата в барах и других заведениях. Несмотря на присутствие других людей, никто не скрывал своей радости.

А на этом видео посетители паба стали прыгать и петь после того, как узнали победителя Евро-2020. Самым эмоциональным оказался автор ролика.

В некоторых городах во время матча на улице был уже день. Особое веселье царило в фан-зонах, где все пели, обнимались и размахивали флагами Италии. Опубликовавший видео молодой человек призвал всех пить и праздновать победу.

Светло было и в Ванкувере, где болельщики также вышли на улицу.

На этих кадрах даже разгорелась целая драма. Судя по видео, перед телевизором собрались фанаты разных сборных. Пока один мужчина радовался, скакал и махал футболкой, другой сидел на стуле с грустным лицом. В какой-то момент болельщику надоело ликование мужчины. Он вскочил и даже замахнулся стулом. При этом за кадром слышен смех других присутствующих.

А здесь несколько мужчин даже поставили хореографию и засняли танец на видео. У лидера группы на футболке виднеется название страны-победителя чемпионата. Получилось весьма задорно, а главное синхронно.

Еще одна пользовательница сняла из окна колонну сигналящих машин. Она заявила, что празднующие фанаты не дадут ей сегодня ночью поспать.

Были и такие громкие болельщики. Парней захлестнули радостные эмоции.

Без слез радости тоже не обошлось. И это только начало праздника. Итальянские болельщики еще не один день будут гудеть в пабах и барах, отмечая победу национальной сборной.