Итальянская «Аталанта» объявила о трансфере Миранчука из «Локомотива»

«Пост, который вы ждали. Добро пожаловать, Алексей Миранчук», — говорится в сообщении «Аталанты».

30 августа стало известно, что 24-летний Миранчук перейдет из московского «Локомотива» в «Аталанту». Трансфер российского футболиста завершится, когда он пройдет медицинское обследование. СМИ сообщили, что сумма сделки составит 14,5 миллиона евро.

Алексей Миранчук родился в Славянске-на-Кубани. Вместе с братом-близнецом он несколько лет играл в местной команде. Позже их заметили селекционеры московского «Спартака» и отобрали в академию красно-белых. Теперь академия «Спартака» планирует получить солидарные выплаты от итальянской «Аталанты» за своего воспитанника.

В «Локомотиве» Миранчук играл с 2012 года. Первый матч за национальную сборную он провел против команды из Белоруссии. Это была товарищеская встреча. 19-летний футболист вышел на замену и забил победный гол.