Академия «Спартака» захотела от «Аталанты» денег за трансфер Миранчука

«Спартаковская академия направила все необходимые документы в „Аталанту“ для получения солидарных выплат», — приводит агентство слова Фетисова.

30 августа стало известно, что 24-летний Миранчук перейдет из московского «Локомотива» в «Аталанту» из итальянского города Бергамо. Трансфер российского футболиста завершится, когда он пройдет медицинское обследование. По данным СМИ, руководители «Аталанты» выложат за Миранчука 14,5 миллиона евро.

Алексей Миранчук родился на Кубани. Футболом он начал заниматься в детстве в своем родном Славянске-на-Кубани. Вместе с братом-близнецом он несколько лет играл в местной команде. Их заприметили селекционеры московского «Спартака» и отобрали в академию красно-белых.

Миранчук выступал за «Локо» с 2012 года. В составе национальной сборной он дебютировал в 19-летнем возрасте в товарищеском матче со сборной Белоруссии.