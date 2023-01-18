Спорт 18 января 2023, 13:28 Источник сообщил о положительных сдвигах в состоянии фигуриста Костомарова ТАСС: фигурист Костомаров находится в медикаментозной коме, но есть положительные сдвиги РИА «Новости»

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров пока находится в медикаментозной коме, но в его состоянии появились положительные сдвиги. Об изменениях в течении болезни спортсмена сообщил источник ТАСС.

Подробностей собеседник агентства не привел. Отец Костомарова в беседе с «360» ранее сообщил, что сына обследовали. Результаты показали, что мозг фигуриста в порядке, несмотря на тяжелое состояние.

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«Говорят, обследовали. Голова в порядке», — пояснил он.

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По его словам, с женой сына каждый день созванивается врач и сообщает о его состоянии. Пока оно остается тяжелым, но стабильным.

Фигурист попал в больницу 10 января. Его поместили в реанимацию. В СМИ появлялись сообщения о том, что спортсмен якобы лечился самостоятельно, окунаясь в прорубь, хотя у него была температура. Но отец Костомарова опроверг эти слухи.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова предположила, что Костомаров мог сильно заболеть из-за того, что провел серию выступлений на новогодних праздниках, катаясь и на открытых, и на закрытых катках.