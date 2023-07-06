Спорт 06 июля 2023, 06:47 Испания разгромила Украину и прошла в финал ЧЕ по футболу среди молодежных команд Сборная Украины проиграла Испании в полуфинале молодежного ЧЕ-2023 со счетом 5:1 Unsplash

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Испания вышла в финал чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд. Она обыграла сборную Украины со счетом 5:1, сообщил «Чемпионат».

Матч с участием футболистов до 21 года прошел 5 июля на стадионе «Стадионул Стяуа» в Бухаресте. Счет на 13-й минуте открыл украинский игрок Артем Бондаренко, но уже через четыре минуты испанцы пошли в атаку и получили преимущество. Сначала Абель Руис забил гол, затем Ойян Сансет, после перерыва — Антонио Бланко, Аймар Орос и Серхио Гомес.

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Финальный матч молодежного чемпионата Европы по футболу 2023 года пройдет в Батуми 8 июля. Испанцы встретятся с британцами.

Федерация футбола Румынии пожаловалась в УЕФА на то, что украинская сборная нарушила правила, однако так и не получила ответа. В матче против Хорватии на поле вышли два футболиста, которые незадолго до этого выступили за взрослую сборную.