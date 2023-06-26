Спорт 26 июня 2023, 19:17 Молодежная сборная Украины нарушила правила ФИФА и угодила в скандал Playsport: молодежную сборную Украины обвинили в нарушении правил ФИФА Freepik

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Молодежная сборная Украины по футболу нарушила регламент ФИФА. Федерация футбола Румынии обратила на это внимание и обратилась в УЕФА с просьбой прояснить ситуацию, однако ответа не получила. О назревающем скандале рассказал румынский сайт Playsport.

По правилам Международной федерации футбола, игрок может выступать в матчах молодежной и основной сборных, если между ними прошло два календарных дня. Молодежная сборная Украины нарушила это правило и выпустила на поле в матче группового этапа чемпионата Европы против команды Хорватии двух игроков — Анатолия Трубина и Георгия Судакова, которые менее, чем двое суток назад, выступали за взрослую сборную Украины в отборочном матче чемпионата Европы 2024 года против команды Мальты.

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Румынам это не понравилось. Они напомнили, что из-за этого правила их спортсмен Владимир Скречу не смог выступить в матче против Испании.

В ФИФА заявили, что Скречу действительно не имел права выходить на поле в матче против испанцев, однако нарушения сборной Украины там не прокомментировали.

При этом не совсем честные победы позволили Украине одежрать две победы в молодежном чемпионате Европы и выйти в 1/4 финала. Румыния же, напротив, дважды проиграла и не смогла выйти в плей-офф.