Исинбаева выбрана председателем комиссии по восстановлению ВФЛА
Елена Исинбаева, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, председатель комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики, вошла в комиссию по восстановлению статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics. Об этом написал RT.
Помимо чемпионки, в состав комиссии также вошли Мария Аглицкая и Дженнифер Акиниймика.
Сообщается, что Исинбаева возглавила комиссию спортсменов ВФЛА.
В ноябре 2015 года членство ВФЛА в World Athletics остановили. С того времени отстранение продлевалось 12 раз.