    16 апреля 2020, 11:51

    Исинбаева выбрана председателем комиссии по восстановлению ВФЛА

    Анастасия Кременчугская

    Елена Исинбаева, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, председатель комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики, вошла в комиссию по восстановлению статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics. Об этом написал RT.

    Помимо чемпионки, в состав комиссии также вошли Мария Аглицкая и Дженнифер Акиниймика.

    Сообщается, что Исинбаева возглавила комиссию спортсменов ВФЛА.

    В ноябре 2015 года членство ВФЛА в World Athletics остановили. С того времени отстранение продлевалось 12 раз.