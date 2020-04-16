Исинбаева выбрана председателем комиссии по восстановлению ВФЛА

Помимо чемпионки, в состав комиссии также вошли Мария Аглицкая и Дженнифер Акиниймика.

Сообщается, что Исинбаева возглавила комиссию спортсменов ВФЛА.

В ноябре 2015 года членство ВФЛА в World Athletics остановили. С того времени отстранение продлевалось 12 раз.