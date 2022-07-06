Российскую звезду НХЛ заподозрили в покупке военного билета. Его ищет полиция

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов попал под подозрение в покупке военного билета. Об этом написал Telegram-канал Shot.

По данным источника, правоохранители начали искать хоккеиста, вернувшегося в Россию 26 июня.

Следствие полагает, что Капризов, а также хоккеисты ЦСКА Иван Федотов и Павел Корнаухов в 2017 году приобрели военные билеты. По сведениям Shot, против военкома, который им помог, возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки».

Капризов выступает в «Миннесоте» с 2020 года, его заработная плата составляет около девяти миллионов евро в год. В 2021 году россиянин завоевал звание лучшего новичка заокеанской лиги. В составе сборной России Капризов завоевал олимпийские золотые медали на Играх-2018 в Пхенчхане.

Хоккеиста Ивана Федотова задержали 1 июля около тренировочной базы, после чего отвезли в военный комиссариат, спортсмен не оказал сопротивления правоохранителям.

Telegram-канал Mash писал, что Федотова отправили служить на учебную базу ВМФ в Северодвинске.