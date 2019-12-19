Интернет-пользователей восхитил Овечкин
Нападающий российской сборной по хоккею и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин порадовал пользователей видеороликом с годовалым сыном. Об этом сообщила «Экспресс-газета».
Видеозапись опубликовала жена хоккеиста Анастасия Шубская на личной странице в Instagram. На ней спортсмен веселится с ребенком: встает на четвереньки, изображает ослика и катает мальчика на спине.
Подписчики, посмотревшие видео, посчитали действия Овечкина трогательными. Они начали делиться кадрами в своих аккаунтах в социальных сетях. Запись даже появилась на официальной странице НХЛ в Twitter с подписью «Слишком мило!».
Ранее Александр Овечкин в очередной раз травмировал судью матча. На игре в рамках Национальной хоккейной лиги между командами «Вашингтон» и «Бостон» он уложил рефери на лед.