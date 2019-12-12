Судье опять досталось от Овечкина. Видео

Российский хоккеист Александр Овечкин в очередной раз травмировал арбитра. Во время игры в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон» и «Бостон» спортсмен уложил рефери на лед.

Овечкин в начале третьего периода собирался отобрать шайбу у соперника, но вместо этого налетел на судью Джона Макайзека. Тот стоял к нему спиной. В итоге Макайзека отбросило вперед, он рухнул на лед. Вместе с ним упали еще несколько хоккеистов.

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После случившегося арбитр ушел с матча. Обозреватель официального сайта НХЛ Том Гулитти уточнил, что рефери отправился на обследование в больницу. В конечном счете победителем матча стал «Вашингтон», обыграв соперника со счетом 3:2. Об этом сообщила газета «Спорт-Экспресс».

В прошлый раз Александр Овечкин покалечил судью в ноябре, во время игры своего клуба с «Нью-Йорк Рейнджерс». После его броска шайба попала рефери в лицо, у арбитра пошла кровь.