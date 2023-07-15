Спорт 15 июля 2023, 22:08 «Интер Майами» официально объявил о заключении контракта с Месси Клуб MLS «Интер Майами» объявил о подписании контракта с Месси до конца сезона 2025 года РИА «Новости»

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Американский футбольный клуб «Интер Майами» объявил о подписании контракта с чемпионом мира Лионелем Месси. Соглашение с капитаном сборной Аргентины будет действовать до конца сезона 2025 года, сообщила пресс-служба клуба.

Новичок команды заявил, что взволнован перед следующим шагом в карьере. Выступление в MLS он назвал фантастической возможностью и пообещал строить с товарищами по команде «потрясающий проект».

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«Идея состоит в том, чтобы работать вместе для достижения поставленных целей, и я очень хочу помогать своей новой команде», — высказался Лионель Месси.

В прошлом сезоне аргентинский нападающий играл за «Пари Сен-Жермен», куда несколько лет назад перебрался из «Барселоны». Глава MLS Хорхе Мас заявил, что Месси будет зарабатывать в новой команде от 50 до 60 миллионов долларов за сезон. По словам функционера, спортсмен способен поднять уровень лиги, превратив ее в одну из двух или трех лучших в мире. Он добавил, что после завершения карьеры форвард станет владельцем доли «Интер Майами».