Спорт 03 июля 2023, 01:42 Месси будет получать в «Интер Майами» 60 миллионов долларов Владелец «Интер Майами» Мас: зарплата Месси составит 60 миллионов долларов в год РИА «Новости»

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Аргентинский нападающий Лионель Месси по контракту с футбольным клубом «Интер Майами» будет получать от 50 до 60 миллионов долларов в год. Такие суммы озвучил изданию El Pais управляющий владелец клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) Хорхе Мас.

«Месси может превратить MLS в одну из двух или трех крупнейших лиг в мире. Я думаю, что он хочет оставить свой след, и он сможет сделать это и за пределами футбола», — заявил Мас.

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После окончания футбольной карьеры Месси будет иметь долю в клубе, сообщил владелец MLS. Переговоры о переходе аргентинца шли три года. Совладельцем «Интер Майами» является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, он вел разговоры с Месси на футбольные темы, чтобы не оказывать чрезмерного давления, отметил Мас.

Месси объяснил свой переход из клуба «Пари Сен-Жермен» в американскую команду заботой о своей семье, которая оказалась под серьезным давлением из-за повышенного внимания. Для «Интер Майами» привлечение Месси — это вложение денег в свой бренд.