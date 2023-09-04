Спорт 04 сентября 2023, 11:30 «Интер Майами» обыграл «Лос-Анджелес» благодаря двум передачам Месси Две голевые передачи Месси помогли «Интер Майами» обыграть «Лос-Анджелес» в MLS РИА «Новости»

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«Интер Майами» одержал победу над «Лос-Анджелесом» в гостевом матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). Победитель встречи обыграл противника благодаря двум голевым передачам аргентинского форварда Лионеля Месси.

Игра в Лос-Анджелесе закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Первый гол мачта забил полузащитник «Интер Майами» Факундо Фариас на 14-й минуте.

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Еще два мяча отправили в ворота «Лос-Анджелеса» защитник Жорди Альба и нападающий Леонардо Кампана. Обоим помогли передачи Лионеля Месси. Единственный гол хозяев забил Райан Холлингзхед на 90-й минуте.

Месси сыграл 11 матчей за «Интер Майами». В этих встречах аргентинский нападающий забил 11 мячей и сделал пять голевых передач.

Форвард не отличился во время игры «Интер Майами» с «Нэшвиллом» в рамках MLS. Матч завершился со счетом 0:0.