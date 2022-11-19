Спорт 19 ноября 2022, 13:30 Инфантино попросил не критиковать чемпионат мира по футболу в Катаре Глава ФИФА Инфантино призвал критиковать его вместо чемпионата мира по футболу в Катаре РИА «Новости»

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Экспертам и журналистам следует ослабить давление на участников чемпионата мира, который состоится в Катаре, заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. В ходе пресс-конференции он призвал направить имеющуюся критику на него.

По словам Инфантино, если представителям СМИ нужно кого-то критиковать, то лучше обсуждать его, а не игроков и тренеров национальных сборных. Он попросил журналистов дать футболистам сконцентрироваться на игре, а болельщикам — насладиться турниром.

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«Он и так проводится только раз в четыре года. Сколько сложностей есть в мире, и вы хотите еще больше разделять людей, а не объединять их?», — отметил президент ФИФА. Он предложил отпраздновать это событие и верить в объединяющую силу футбола.

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Джанни Инфантино признался, что чувствует себя геем, сообщило РИА ФАН. По словам главы Международной федерации футбола, также он ощущает себя катарцем, арабом, африканцем, инвалидом и работягой-мигрантом.

Мундиаль стартует 20 ноября. Сборную Катара обвинили в даче взятки игрокам команды Эквадора — якобы для того, чтобы выиграть первый матч на турнире.