Спорт 05 апреля 2024, 13:37 «Имею право быть не согласным». Медведев — о словах Винер про «бомжей на Олимпиаде» Теннисист Медведев раскритиковал слова Винер о «команде бомжей на Олимпиаде» РИА «Новости»

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Теннисист Даниил Медведев заявил, что имеет право не соглашаться с мнением президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер о поездке спортсменов из России на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе. Об этом сообщила газета «Спорт-Экспресс».

«В жизни каждый человек имеет право на свое мнение — так же, как я имею право быть с ним не согласным», — подчеркнул Медведев.

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Он добавил, что с удовольствием поедет на Олимпиаду, если будет такая возможность.

Винер заявила РИА «Новости», что по замыслу организаторов Игр, в Париж должна поехать российская «команда бомжей без гимна, флага и болельщиков».

Президент ВФХГ также назвала унизительными условия допуска атлетов из России на Олимпиаду. Она пригрозила отказом сборной по художественной гимнастике от выступлений без флага и гимна страны.